Lojas passam a ter maior lotação “para evitar concentrações à porta”

A partir de 15 de setembro, a lotação máxima dos estabelecimentos comerciais vai aumentar. Em vez do atual limite de uma pessoa por 20 metros quadrados, as lojas vão poder albergar um cliente por cada 13 metros quadrados.

A medida foi aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira, no âmbito do alargamento da situação de contingência a todo o país a partir da próxima terça-feira. O Governo justifica a medida com a necessidade de "evitar concentrações de pessoas à porta".





O limite de um cliente por 20 metros quadrados estava em vigor desde o início de maio, altura em que foram definidas as medidas de desconfinamento para o comércio, após o período de encerramento de lojas devido à pandemia de covid-19. Esta foi uma das várias medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Executivo , no âmbito do alargamento da situação de contingência a todo o país a partir da próxima terça-feira. No que toca aos estabelecimentos comerciais, o Governo decidiu impôr novas restrições aos horários. As lojas não poderão abrir antes das 10 horas, à excepção de cafés, cabeleireiros e ginásios, e a hora de encerramento pré-definida passa a ser às 20 horas. À semelhança do que já acontecia na Área Metropolitana de Lisboa, serão os presidentes de câmara, mediante os pareceres positivos das autoridades de saúde e forças de segurança, a decidir se os estabelecimentos podem encerrar mais tarde.