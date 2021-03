Lote da vacina AstraZeneca retirado na Áustria não é usado em Portugal, diz Infarmed

vacina anti-covid-19 da AstraZeneca/Oxford

O lote danão é usado em Portugal, informou este domingo o Infarmed em comunicado.

As autoridades austríacas esclareceram, no entanto, que até ao momento não foi estabelecida qualquer relação causal entre o sucedido e o fármaco.

O óbito registado tratou-se de uma enfermeira do hospital austríaco de Zwettl, de 49 anos, que morreu 10 dias depois de ter recebido a vacina devido "a graves transtornos da coagulação".

O outro caso é uma enfermeira do mesmo hospital, de 35 anos, que sofreu uma embolia pulmonar após ter sido inoculada com o fármaco. Esta enfermeira encontra-se internada na unidade hospitalar em questão e o seu estado de saúde apresenta melhorias.



A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde esclarece ainda que "em termos de avaliação da segurança da vacina, em Portugal não foram notificados quaisquer casos desta natureza, nomeadamente relacionados com tromboembolismo pulmonar ou periférico com a vacina" da AstraZeneca.