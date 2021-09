Madeira apoia Associação Protetora dos Pobres com 58 mil euros por mês

O Governo da Madeira vai atribuir um apoio mensal no valor de 58.399 euros à Associação Protetora dos Pobres, para financiamento de diversas "respostas sociais", indicou esta quinta-feira o executivo de coligação PSP/CDS-PP."A Associação Protetora dos Pobres é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que desenvolve atividades da área da segurança social, orientando a sua intervenção no apoio aos grupos mais carenciados e desprotegidos, ao nível da satisfação das suas necessidades básicas, de alimentação, saúde, higiene, vestuário e ocupação", esclarece o Conselho do Governo Regional, em comunicado.Além da comparticipação mensal de 58.399 euros, o executivo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, vai ainda apoiar a Associação Protetora dos Pobres com 37.076 euros, pagos numa prestação única.As verbas serão canalizadas para a instituição, com sede no Funchal, através do Instituto de Segurança Social da Madeira e visam custear as "respostas sociais" ao nível do refeitório/cantina, serviços de lavandaria e balneários, centro de alojamento temporário, atelier ocupacional e equipa de rua para pessoas sem-abrigo.Na reunião de hoje, o Conselho do Governo da Madeira aprovou também vários contratos com estabelecimentos de ensino particular, que visam comparticipar nos custos com o funcionamento e ação social educativa, contribuindo para "diminuir o encargo mensal das famílias com as prestações".