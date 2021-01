Madeira já vacinou 1.215 profissionais de saúde do setor público contra a Covid-19

O Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) indicou esta quinta-feira que 1.215 profissionais do setor público já foram vacinados contra a covid-19, no âmbito do Plano Regional de Vacinação, que teve início em 31 de dezembro de 2020.

Em comunicado, o Sesaram indica que foram vacinados 384 médicos e 581 enfermeiros, ou seja, 965 pessoas.

Questionada pela agência Lusa, fonte do Sesaram indicou que os restantes profissionais vacinados são técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e assistentes técnicos, por exemplo.

De acordo com a comissão de vacinação regional, a primeiro lote de vacinas - 9.750 doses - será administrado fundamentalmente ao pessoal da saúde e da proteção civil que está na linha da frente no combate ao SARS CoV-2 e, depois, alargado aos funcionários, utentes e encarregados dos lares.

As primeiras 9.750 doses - fornecidas pela BioNTech/Pfizer - vão permitir vacinar 4.785 pessoas, num universo de 200 mil elegíveis na Região Autónoma da Madeira.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19 estabelece três fases, a começar pela população mais idosa e pelos profissionais do sistema de saúde, público e privado, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados divulgados na quarta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou pela segunda vez esta semana o máximo de 110 casos ativos, elevando para 2.302 o número de infetados nas duas ilhas habitadas do arquipélago.

A Madeira passa a ter 991 casos ativos, sendo 176 importados e 815 de transmissão local, mantendo os 16 óbitos.

Estão internadas no Hospital do Funchal 48 pessoas, seis das quais na unidade de cuidados intensivos.