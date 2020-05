Madeira mantém 86 casos de coronavírus pelo nono dia consecutivo

A Madeira mantém 86 casos de covid-19 pelo nono dia consecutivo, com 48 curados, mais um do que no sábado, informaram este domingo as autoridades de saúde, sublinhando que apenas um doente se encontra hospitalizado.

"Estamos em condições de ter estas aberturas [a retoma da atividade comercial a partir de segunda-feira]", afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em videoconferência de imprensa, no Funchal.

E reforçou: "O Serviço Regional de Saúde tem capacidade de resposta e tem um controlo sobre esta situação".





