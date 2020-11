Madeira vai fiscalizar bares para cumprimento das regras sanitárias devido à Covid-19

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse eta quarta-feira que a Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) vai intensificar a sua atividades junto dos bares para cumprimento das medidas sanitárias contra a covid-19.

"Quero chamar a atenção de alguns estabelecimentos fora do Funchal que têm reiteradamente violado as normas. Já dei instruções aos serviços da ARAE e já combinámos com a polícia que esses estabelecimentos serão multados ou eventualmente encerrados", avisou à margem de uma visita a uma exploração agrícola no concelho da Calheta.

O presidente do Governo Regional e líder do PSD/M, cargo que foi investido, simbolicamente, na terça-feira durante a reunião da Comissão Política Regional do partido devido ao adiamento, para data ainda a indicar, do XVIII congresso regional devido à pandemia da covid-19, salientou que tem recebido denúncias sobre alguns bares que têm violado as regras sanitárias quanto ao encerramento, ao distanciamento social e medidas de desinfeção.

A Madeira regista 616 casos de covid-10, 472 casos recuperados, dois óbitos e 142 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.632 pessoas dos 236.015 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.