Mãe agrediu professora sabendo que a vítima estava grávida em Lisboa

Uma professora do 1º ciclo que foi agredida pela mãe de um aluno na Escola Prof. Agostinho da Silva, em Lisboa, avisou que estava grávida.A agressora entrou na sala de aulas acompanhada de três filhos menores, insultou a docente, e desferiu “um empurrão no corpo da professora, assim fazendo com que a mesma embatesse com as suas costas numa das secretárias ali existentes”, descreve a acusação do Ministério Público, acrescentando que a professora “disse, de imediato, à arguida que se encontrava grávida, com seis semanas de gestação”.