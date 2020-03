Mãe de jovem de 17 anos com coronavírus também está infetada. Mulher trabalha em fábrica de Ovar

A mãe da aluna de 17 anos, da escola secundária de Santa Maria da Feira, que está infetada com coronavírus, também está infetada com o vírus da China, e está internada no hospital de S. João, Porto, segundo o que o CM conseguiu apurar.



A mulher trabalha na Yasaki Saltano, em Ovar. O pai da jovem estudante também trabalha na mesma unidade fabril.

