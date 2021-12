Filomena Teixeira, a mãe do jovem Rui Pedro, desaparecido da Lousada há 23 anos, estará no domingo, às 15h00, na inauguração da XV edição do presépio vivo de Priscos, em Braga. Este ano, a iniciativa da Paróquia de São Tiago de Priscos é dedicada às crianças desaparecidas e quer encorajar a população a refletir sobre um flagelo mundial.









De acordo com dados da Comissão Europeia, pelo menos 250 mil crianças desaparecem na Europa todos os anos, 60% da quais são adolescentes que fogem de situações de abuso no seio da família. Em Portugal, e segundo dados divulgados pela Polícia Judiciária em 2019, cerca de 1400 crianças são dadas como desaparecidas todos os anos, o que corresponde a quatro desaparecimentos por dia ou um a cada seis horas.