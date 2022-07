O presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Daniel Ferro, garantiu esta quinta-feira que não está previsto o encerramento de nenhuma unidade de cuidados especiais na área da Pneumologia, mas admitiu a carência de especialistas no maior hospital do País.



“Temos carências de médicos de Pneumologia e, portanto, a expectativa que tínhamos era de apenas, através de um concurso, poder supri-la, mas provavelmente não vai ser suficiente e, portanto vamos ter, além do concurso, que encontrar mais recursos para podermos contratar”, afirmou.









