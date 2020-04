Maioria dos portugueses encara com optimismo o fim da crise sanitária

É com otimismo que os portugueses encaram a saída da atual crise sanitária. Cerca de 46% dos inquiridos pela Intercampus numa sondagem para o CM, CMTV e ‘Negócios’ são disso exemplo, ao considerarem que a duração da pandemia não se prolongará por mais de dois meses. Apenas 2,7% do universo que participou no estudo tem uma visão menos amigável do problema, apontando a necessidade de esperar mais de um ano para vencer a a nova doença Covid-19.

Se adicionarmos a percentagem dos que veem a crise pandémica a ser ultrapassada em mais de um ano aos que apontam para um período de tempo de seis a 12 meses para que tal suceda (7,9%), o conjunto dos menos otimistas soma os 10,6%.

Num plano intermédio, os portugueses que consideram que o fim da pandemia ocorrerá após dois a quatro meses são, segundo o estudo da Intercampus, 17,8%. Já entre quatro a seis meses é o período de tempo estimado para ultrapassar a crise por 6,9% dos inquiridos.



Ficha técnica

Sondagem: Realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, CM e Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: : População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 623 entrevistas. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI). ). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 14 de abril. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,9%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 69%.