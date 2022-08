A praia de Matosinhos está interdita a banhos desde esta quinta-feira, devido a valores microbiológicos acima dos níveis de referência na água. Já na terça-feira, a praia do Castelo do Queijo, no Porto, também foi interditada.Em Ílhavo, também não é possível ir a banhos na praia do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, desde esta quinta-feira, devido a uma contaminação de origem desconhecida.