Mais de 17 mil ninhos de vespa-asiática destruídos em 2019

Em Portugal foram destruídos 17 287 ninhos de vespa-asiática no ano passado, segundo dados avançados aopelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Este número representa um aumento de 12 por cento em relação a 2018, ano em que foram erradicados mais de 15 mil ninhos de vespa velutina.Os distritos do Porto, Aveiro, Braga, Coimbra e Viseu, com quase 14 mil casos, representam mais de 80 por cento dos ninhos que foram destruídos em 2019.Por concelho, destacam-se Vila Nova de Famalicão, Marco de Canaveses, Águeda, Guimarães e Amarante, todos com mais de 500 casos de ninhos erradicados cada. "Os dados provêm da plataforma eletrónica gerida pelo ICNF [a STOPvespa]", refere o próprio Instituto, sublinhando que os números revelados foram todos "validados pelos municípios".Estes dados indicam que apesar do combate desenvolvido pelas autarquias, há uma expansão da vespa velutina, que em 2019 já chegou a Lisboa e Setúbal, atingindo um total de 15 distritos. Apenas Beja, Évora e Faro não registam ainda qualquer caso. A vespa-asiática alimenta-se sobretudo de abelhas, o que levou em 2018 a uma redução de 15 por cento na produção de mel.A Assembleia da República aprovou no último Orçamento do Estado uma subida da verba destinada ao combate a esta praga que chegou a Portugal em 2004. O valor disponível sobe de 1 para 5 milhões de euros, depois de uma proposta do Partidos Ecologista Os Verdes ter sido aprovada.As autarquias podem candidatar-se a receber 20 mil euros de "subsídio não reembolsável" e mais 15 euros por ninho destruído com registo na plataforma STOPvespa.Marco Portocarrero, da associação sem fins lucrativos Nativa, que se dedica à erradicação de ninhos, contesta os prémios pagos por ninho destruído: "A possibilidade de fazer disto um negócio é uma ameaça à resolução do problema".Portocarrero avisa que vários concelhos nada fazem para destruir ninhos e que a praga se está expandir e "provavelmente chegará à Madeira e Açores".A espécie já provocou mortos mas não representa mais pO aparecimento, em setembro de 2019, de um ninho de vespa-asiática (ou velutina) num parque de Lisboa marcou a expansão da praga para o sul do território. O parque da Quinta das Conchas e dos Lilases, na zona do Lumiar, esteve encerrado durante dois dias para que o ninho fosse destruído.Vemos com agrado esta medida. Este é um problema real, a espécie continua em expansão no território nacional e não há resolução à vista. É preciso medidas sérias para a erradicação.Tem de existir uma rede descentralizada e é preciso haver incentivos para através de técnicos qualificados destruir os ninhos. E é preciso também continuar a investigação para saber mais sobre a espécie.