Vespa-asiática causa alarme em Lisboa

Os jardins das Quintas das Conchas e dos Lilases, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, encerraram esta sexta-feira ao público, depois de sido descoberto um ninho de vespas-asiáticas na quinta-feira. Segundo a Câmara de Lisboa, o ninho já foi destruído mas ainda não se sabe quando vão reabrir os jardins.Segundo fonte da autarquia, a reabertura pode ocorrer já este sábado, mas também pode ser adiada para segunda-feira. "Estamos à espera do relatório técnico para decidir", disse aoa referida fonte.O ninho descoberto numa das árvores "foi devidamente eliminado durante a noite" de quinta-feira. Depois de removido, o ninho foi queimado.Este é o primeiro ninho de vespa-asiática a ser descoberto no concelho de Lisboa. O mais próximo até aqui tinham sido dois ninhos descobertos e eliminados em Mafra no mês de julho. A vespa-asiática (ou vespa velutina) é uma espécie invasora que provoca sérios danos no ecossistema pois é carnívora e alimenta-se de abelhas.Constroem ninhos de grandes dimensões em pontos altos e isolados durante a primavera. Quando sentem o ninho ameaçado reagem com muita agressividade e podem fazer perseguições de várias centenas de metros.A vespa-asiática distingue-se por ser maior do que a espécie europeia, ter um abdómen longo e escuro e as patas compridas e amareladas.Esta espécie foi introduzida na Europa de forma involuntária em França, em 2004. Entrou em Portugal em 2010.Caso descubra um ninho, deve informar pelo site SOS Vespa ou ligar para a linha SOS Ambiente (808 200 520).