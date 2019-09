Idoso morre atacado por vespas-asiáticas

Mortes por picada de vespa-asiática

Acácio Jesus Vela dirigiu-se à vinha no quintal de casa, na rua dos Colégios, em Oliveira do Bairro, como fazia diariamente. Ontem, pelas 10h00, o analista de vinhos foi atacado por vespas-asiáticas. Foi picado na cabeça e pescoço.O idoso de 79 anos ainda conseguiu chegar à moradia, onde estavam a mulher e o filho, emigrante em França que está de férias na terra natal.Desfaleceu, e quando os bombeiros de Oliveira do Bairro e a equipa médica do INEM do Hospital de Aveiro chegaram, efetuaram manobras de reanimação mas sem sucesso. A vitima morreu no local."Ele vinha a cambalear, disse à mulher que tinha sido picado por vespas e que estava a sentir-se mal, e pediu-lhe para o ajudarem. Logo depois desmaiou", contou aouma vizinha."O que se seguiram foram momentos de grande angústia, com os bombeiros e os médicos a tentarem tudo para o salvar, mas uma hora depois disseram que já não havia mais nada a fazer", acrescenta a mesma testemunha.O filho de Acácio e a mulher assistiram a tudo e ficaram em choque. Após a retirada do corpo para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro, abandonaram a residência.Este foi o segundo caso mortal na região Centro, em dois dias, relacionado com picadas de insetos, após a morte de José Piedade, em Cadima, Cantanhede, na quarta-feiraJosé Piedade, 53 anos, era alérgico à picada de abelhas mas na quarta-feira, em Cadima, Cantanhede, não hesitou em destruir um ninho de vespas velutinas com recurso a um inseticida. "Chegou e foi atacado. Sabia que era alérgico e ficava logo inchado, mas arriscou", disse esta sexta-feira aoa sobrinha, Odete Silva. José morreu em menos de meia hora após o ataque dos insetos.