Pelo menos mais de 45 mil jovens entre os 12 e 15 anos já receberam a vacina contra a Covid-19 este sábado, até ás 12h00, revelou o vice-almirante Gouveia e Melo.Em visita ao centro de vacinação de Alcabideche, em Cascais, naquele que é o primeiro fim de semana exclusivo para a vacinação nesta faixa etária, o responsável da 'Task Force' admitiu estar "emocionado", ao ser recebido pelos jovens com aplausos e agradecimentos. Muitos pediram para tirar fotografias com o vice-almirante.

"É uma excelente notícia, sinto-me muito contente porque todos os nossos esforços, perante o exemplo destes jovens e famílias, tudo vale a pena. É uma lição de civismo, estão se a proteger a elas próprias e à comunidade", disse Gouveia e Melo.

Questionado sobre uma eventual terceira dose das vacinas, a aplicar em Portugal, o vice-almirante remeteu a decisão para a DGS, assumindo que a decisão de avançar nos Açores respeita a autonomia das autoridades de saúde desta região: temos uma autoridade nacional, mas as regionais têm autonomia, nesta fase ainda nem acabámos as segundas doses. Não digo que é [uma decisão] precipitada, nós ainda não estamos nesta fase e quem vai decidir será a DGS, em devido tempo", considerou.

"Ainda temos muitas primeiras doses para dar, cerca de um milhão, depois essas segundas doses. Mesmo que se não se manifeste a imunidade de grupo, o vírus passa a ter muito pouco espaço de manobra. Depois a DGS vai decidir", traçou o vice-almirante Gouveia e Melo, admitindo não ser "técnico de saúde" para se escusar a responder sobre se concorda ou não com a aplicação de terceiras doses das vacinas Covid-19 nos grupos populacionais mais vulneráveis.Ainda, o responsável da 'task force' da vacinação deixou um apelo: "Aproveitem todas as formas de agendamento. Apresentem-se ao processo de vacinação. A partir deste fim de semana temos 'casa aberta' para toda a população (...). Para começarem as aulas mais tranquilos, para não prejudicar a aprendizagem. È importante retirar este espaço ao vírus", disse.