O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, voltou este domingo a viver um dia caótico, com milhares de passageiros a serem afetados por cancelamentos e atrasos. Os números revelados pela ANA indicam o cancelamento de 38 voos no dia de este domingo (20 chegadas e 18 partidas), elevando o total no fim de semana para 103 anulações.









