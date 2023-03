"Os trabalhadores dos bares dos comboios continuam sem salário há mês e meio. A CP continua a não ser resolver a situação, o governo nada diz. Aqui estamos, em solidariedade com estas 130 pessoas sem salário", escreveu a

Vários manifestantes ocuparam a linha de comboio, em Santa Apolónia, esta manhã de sábado, e atrasaram a partida do intercidades com destino a Braga.deputada do BE Isabel Pires na rede social Twitter.