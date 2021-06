Manuais escolares voltam a ser devolvidos no final deste ano letivo

PORMENORES

Ano letivo a acabar

O ano letivo acaba já dia 18 para 9º, 11º e 12º anos de escolaridade. Filinto Lima (Andaep) apela ao Ministério da Educação para revelar "se a política de devolução é para continuar".



1º ciclo não devolve

Os alunos do 1º ciclo são os únicos cujos manuais deixaram definitivamente de ser devolvidos, após queixas dos pais sobre o estado dos livros recebidos.



Diretores de escolas pedem clarificação

Uma das dúvidas é se será preciso devolver livros dos dois últimos anos ou apenas os de 2019/2020. "É preciso clarificar e informar, para os pais terem consciência de que o ano passado foi uma exceção", disse Filinto Lima.

Os alunos do ensino Básico e Secundário voltam a ter de devolver os manuais escolares no final deste ano letivo, depois de o ano passado a entrega ter sido suspensa. Na altura, a oposição parlamentar aprovou a suspensão da devolução, contra a vontade do PS, com o argumento de que os alunos iam continuar a precisar dos livros para recuperar as aprendizagens perdidas devido à pandemia. Neste ano letivo, as famílias voltam a devolver os manuais, mas subsistem ainda muitas dúvidas quando o ano letivo está quase a acabar.Na plataforma MEGA, dedicada ao programa de manuais gratuitos, a tutela deixa claro que "a reutilização será retomada no ano letivo 2021/2022, nos moldes em que funcionou no ano letivo 2018/2019". E acrescenta que "no final do ano letivo 2020/2021, os manuais escolares devem ser devolvidos, em data e condições a especificar futuramente". Filinto Lima, da Associação de diretores (Andaep), pede orientações "o quanto antes, porque isto implica uma avaliação dos manuais por parte dos professores". O Ministério da Educação promete enviar as orientações "nos próximos dias".