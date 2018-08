Manuel Alegre defende que Panteão não pode ser banalizado

"Qualquer dia, qualquer 'bicho careta' entra", afirma o socialista.

17:46

Muito se tem falado nas tranladação de Zeca Afonso para o Panteão Nacional nos últimos dias. Se por um lado a Sociedade Portuguesa de Autores defende era lá que o corpo do músico deveria estar, por outro, a família não aceita.



Quem também defende que o músico não deveria ir para o Panteão é o histórico socialista Manuel Alegre que, em entrevista à TSF, explicou que deve ser feito "um debate sereno" sobre o assunto para que não aconteça uma "absoluta banalização do Panteão".



"Tem que haver uma reflexão muito séria, regras muito estritas, tempo necessário para que haja uma meditação sobre a projeção da vida das pessoas na memória e na sociedade, porque, senão, caímos na absoluta banalização do Panteão", defendeu Manuel Alegre. "Qualquer dia, qualquer 'bicho careta' entra", acrescentou.



Para o político, só quem realmente se destacou na sua vida deverá ir para aquele local.



""Fizeram-se propostas que levavam para o Panteão pessoas, não por mérito ou por feitos excecionais, mas pelos cargos que tinham exercido (ou seja, os chefes de Estado) - isso não pode ser!", explicou.



Em entrevista à TSF, o socialista disse ainda compreender a posição da família ao rejeitar as honras de Panteão para o músico.