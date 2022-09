Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde

Claramente, José Sócrates. "Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, vê-se logo pela maneira como todos lhe querem ir às pernas", disse.

O médico socialistas Manuel Pizarro foi esta sexta-feira anunciado como o novo ministro da Saúde.De acordo com uma nota publicada no Site Oficial da Presidência, o primeiro-ministro propôs o nome do médico Manuel Pizarro para suceder a Marta Temido. O novo ministro da Saúde vai tomar posse este sábado, pelas 18h00, no Palácio de Belém.Manuel Pizarro, de 58 anos, foi Secretário de Estado da Saúde entre 2008 e 2011, quando José Sócrates era primeiro-ministro. O médico é, aliás, um indefetível do antigo primeiro ministro. Foi um dos primeiro a visitá-lo na cadeia de Évora e numa entrevista do JN considerou Sócrates "claramente" o Deco da política portuguesa:Pizarro concorreu à Presidência da Câmara Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 2013 e de 2017. Em 2016, foi eleito presidente da Federação Distrital Socialista do Porto.Em 2019, foi eleito eurodeputado nas Eleições Europeias.