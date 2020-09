Mãos sem desinfetante dão processo disciplinar nas escolas

A poucos dias do início do novo ano letivo, “as escolas estão devidamente dotadas com equipamentos de proteção (máscaras, viseiras, álcool-gel, aventais, luvas) para proteção de alunos, pessoal docente e não docente”. Quem o garante é Filinto Lima, presidente da Associação Nacional Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.