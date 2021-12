Máquina gigante já está a demolir o prédio ‘Coutinho’

Já começou a demolição do prédio ‘Coutinho’, em Viana do Castelo, com recurso a um equipamento único em Portugal - uma máquina giratória que chega aos 40 metros de alcance.









Até março do próximo ano vão ser retiradas 11 200 toneladas de betão e 2800 de tijolo. Na primeira fase da obra já foram removidas 115 toneladas de produtos cerâmicos, 360 de aço, 110 de madeira, 56 de vidro e 32 de alumínio, sendo que 90% do material vai ser reciclado.

A empreitada vai custar 1,2 milhões de euros e vai demolir o edifício com 13 andares, 105 frações, cuja a demolição foi decidida em 2000, para dar lugar ao novo mercado municipal de Viana do Castelo.