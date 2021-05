O tão conhecido gelado pertencente à marca da 'Olá, 'perna de pau', mudou de feições, numa edição especial lançada em homenagem ao Sporting, equipa que conquistou o título do campeonato português de futebol.Lima é o novo sabor do 'Perna de Pau' e a cor vermelha é substituida pela cor verde, relativa ao clube.A embalagem também não escapou à mudança e foi adaptada às cores e emblema do clube.