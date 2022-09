Marcelo é o Presidente da República mais viajado de sempre em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já fez o dobro das deslocações ao estrangeiro do anteriormente mais viajado chefe de Estado, Mário Soares. Segundo avança esta terça-feira a imprensa nacional, Marcelo já se deslocou 104 vezes ao estrangeiro, em seis anos, contra as 48 viagens de Mário Soares.Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Angola, no funeral de José Eduardo dos Santos e vai partir esta terça-feira para o Brasil, para participar no bicentenário da independência do país. Depois segue para a Argentina.Durante o seu primeiro mandato enquanto chefe de Estado, Marcelo dez 80 viagens ao estrangeiro e esteve em 39 países. Desde as presidenciais de 2021, Marcelo Rebelo de Sousa já fez 104 deslocações ao estrangeiro a 43 países diferentes, em 27 dos quais esteve apenas uma vez.