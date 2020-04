Marcelo Rebelo de Sousa está convicto na renovação do Estado de Emergência até 1 de maio

Marcelo Rebelo de Sousa revelou esta sexta-feira estar convicto na renovação do Estado de Emergência até 1 de maio devido ao coroanvírus.O Presidente da República falou ao País e afirmou que o Estado de Emergência poderá ser prolongado até maio. Marcelo Rebelo de Sousa garante que a renovação do Estado de Emergência será formalizada até ao final da próxima semana.O Chefe de Estado aproveitou a oportunidade e anunciou que são já três mil os voluntários dispostos a ajudar as pessoas dedicadas nos lares de idosos. Nos próximos dias estarão igualmente disponíveis mais testes para as instituições."Vai haver muitos mais testes e haverá possibilidade de detetar muitos mais infetados por coronavírus", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, que admite o problema do tecido social do País."Saber se, ou através do perdão, ou através do indulto, em casos excecionais, se vai cobrir certo tipo de crimes particularmente graves. Não vai cobrir. Não cobre homícios, abusos sexuais, crimes contra a mulher, roubo com violência, crimes de incêndio, asscociação criminosa, tráfico de droga,"Os casos que vierem às mãos do Presidente da República serão outros, ponderando a situação e a idade", concluiu.Em atualização