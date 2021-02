Marcelo Rebelo de Sousa saúda bailarino António Casalinho pelos prémios em Lausana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou este domingo o bailarino António Casalinho e os dois prémios conquistados no sábado pelo jovem artista numa competição internacional de Lausana, Suíça.

"Felicito o jovem bailarino António Casalinho pelos dois prémios que lhe foram atribuídos na competição internacional Prix de Lausanne: o prémio de interpretação contemporânea e uma bolsa de estudo. Aluno do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, de Leiria, e vencedor do concurso 'Got Talent Portugal', António Casalinho tem já, aos 17 anos, o começo de uma carreira internacional para a qual desejo o maior sucesso", lê-se na mensagem do Presidente.

Casalinho foi um dos seis jovens finalistas distinguidos com bolsas pela 49.ª edição daquele certame, à qual concorreram inicialmente 82 candidatos, destes, 78 chegaram à fase competitiva e 20 acederam à final, que decorreu no sábado por vídeo.

O Prémio de Interpretação Contemporânea foi atribuído pelo júri a António Casalinho e ao bailarino brasileiro Rui Cesar Cruz.

Entre os seis jovens galardoados com uma bolsa de estudos está ainda o bailarino brasileiro Andrey Jesus Maciano, que também foi galardoado com o Prémio de Melhor Jovem Talento.