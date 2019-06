Marchas populares animam Lisboa

Foi em ambiente de festa, com claques vibrantes e padrinhos famosos, que começaram na sexta feira à noite da Altice Arena as primeiras exibições das marchas populares de Lisboa.



É o primeiro ponto alto das festas da cidade, que se prolongam até final do mês.

Na primeira noite apresentaram-se as marchas da Voz do Operário, Boavista, Bica, Marvila, Alfama, Baixa, S. Vicente e Graça.