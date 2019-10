Marinha Portuguesa constrói drone marítimo alimentado a energia solar

A Marinha construiu um drone marítimo, alimentado a energia solar, que já fez a travessia autónoma entre Troia e a Base Naval de Lisboa.

A construção do protótipo é da Célula de Experimentação Operacional de Veículos Não Tripulados (CEOV), da Marinha, e decorreu durante o maior exercício da NATO com sistemas não tripulados, que decorreu na Península de Troia.

"A edificação e o objetivo desta célula, projetada pelo Comando Naval, enquanto iniciativa estratégica de transformação do setor operacional da Marinha Portuguesa, é o de acelerar a adaptação a um mundo em rápida mudança onde as ameaças são ilusórias, disseminadas, e assimétricas por natureza", revela a Marinha.

A CEOV foi criada em outubro de 2017 e compreende doze militares da Marinha, de vários postos e classes, "com experiência variada e que compartilham interesse e paixão pela engenharia e tecnologia", explica. Respondem diretamente ao Comandante Naval, vice-almirante Gouveia e Melo.

A travessia, divulgada esta sexta-feira, ocorreu a partir das 06h00 de 1 de outubro. O protótipo foi colocado no rio Sado, junto das instalações navais de Troia, "com o objetivo de realizar a primeira travessia costeira de uma embarcação não tripulada militar autónoma movida inteiramente a energia renovável". A travessia ocorreu "conforme planeado, numa duração de cerca de 12 horas, percorrendo 47 milhas náuticas, tendo realizado o trânsito de saída de Troia e Barra de Setúbal, dobrando o Cabo Espichel, com destino ao porto de Lisboa".



O protótipo foi acompanhado pela lancha ‘Cassiopeia’, para garantir "a segurança e monitorização da travessia". De navegação autónoma (sem comando) o drone marítimo "entrou o porto de Lisboa pelas 13h10.