Marinha resgatou do mar 516 pessoas em 2022

Durante o ano de 2022 foram resgatadas do mar 516 pessoas pela Marinha Portuguesa (MP), na sequência de 458 ações de busca e salvamento marítimo, representando uma taxa de eficácia de 98,9%, foi esta segunda-feira divulgado.

O balanço divulgado pela MP, em comunicado, contempla dados dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, de Ponta Delgada (Açores) e do Subcentro do Funchal (MRSC), na Madeira.

No total, foi registado o salvamento de 516 pessoas, em 458 ações de busca e salvamento marítimo, correspondendo a uma taxa de eficácia de 98,9%.

O maior número de regastes marítimos foi levado a cabo pelo MRCC de Lisboa, sendo registados 291 incidentes e salvas 332 pessoas.

Na área operacional do MRCC de Ponta Delgada ocorreram 144 incidentes, os quais se traduziram em 163 resgates.

Por sua vez, na zona de ação do MRSC do Funchal houve um total de 23 incidentes, dos quais 21 pessoas foram salvas.

"Para o sucesso das ações e do dispositivo contribuem também diversas entidades e organismos, através do empenhamento de meios, tais como da própria Marinha Portuguesa, mas também da Autoridade Marítima Nacional, da Força Área Portuguesa e outros recursos e meios pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento", refere também a nota.