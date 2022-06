Matemática no secundário vai mudar: programação e literacia financeira entre as novidades

O programa de Matemática para o ensino secundário vai mudar e a programação, estatística, literacia financeira e "Matemática para a Cidadania" estão entre os principais destaques da revisão agora proposta.

Segundo o jornal Público, a programação com linguagem Python vai ser transversal a todos os cursos e está previsto um reforço do ensino da estatística. A "Matemática para a Cidadania" é um dos destaques, com a introdução da Teoria Matemática das Eleições, que passa a fazer parte da matéria em todos os cursos.

A Literacia Financeira também está em destaque na proposta de revisão das Aprendizagens Essenciais da Matemática, com trabalhos sobre a Matemática nos salários, impostos, descontos e promoções. O objetivo, sefundo os autores da revisão do programa, é trabalhar mais a Matemática aplicada às diferentes necessidades da dia a dia.



Ainda de acordo com o Público, as avaliações deverão ser mais diversificadas, incluindo, além dos testes, apresentações em vídeo, desenvolvimento de blogues ou a apresentação de relatórios.

As propostas sobre os programas de Matemática no 10.º, 11.º e 12.º anos e no ensino profissional vão começar a ser discutidos na próxima semana e estarão em debate até 15 de setembro. As mudanças deverão entrar em vigor em 2024, começando pelo 10.º ano e alargando-se gradualmente até ao 12.º.