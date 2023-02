Matosinhos tem 42 milhões aprovados da 'Bazuca Europeia'

Matosinhos tem mais de 42 milhões de euros já aprovados em candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a chamada 'Bazuca Europeia', indica o município. A maior fatia será investida em habitação.

Segundo a Câmara de Matosinhos, "vão nascer mais 260 fogos, que serão construídos ou reabilitados, e que já receberam luz verde para avançar", num investimento superior a 37 milhões de euros, originários na maioria da candidatura a fundos do PRR e com o financiamento restante do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).





Para apoio a instituições de solidariedade social será entregue 1,2 milhões de euros do PRR, indica a autarquia. Permitirá a criação de 120 novas vagas em equipamentos sociais das áreas da terceira idade e deficiência. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos construirá um lar de idosos para acolher 60 pessoas, num terreno cedido pela autarquia, em frente à Escola Básica de Matosinhos, com financiamento de cerca de 2,2 milhões de euros.



Já no âmbito do Programa Integrado de Apoio às Comunidades Desfavorecidas, foram submetidas 20 candidaturas ao PRR, sendo que cinco estão já aprovadas, com um financiamento de 2,6 milhões de euros. As restantes 15 estão a aguardar resposta, num montante de 6,9 milhões de euros.