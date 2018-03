Autoridade Marítima alerta para possíveis derrocadas de arribas

Cidadãos devem "cumprir e respeitar a sinalização e as indicações das autoridades".

Por Lusa | 18:13

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) emitiu alertou esta segunda-feira a população para a possibilidade de derrocadas de arribas e costas rochosas, especialmente na costa algarvia, uma vez que a sua estabilidade pode ter sido afetada pelo mau tempo.



"A Autoridade Marítima alerta a população para o perigo iminente de derrocada de arribas, que se encontram bastante instáveis devido ao mau tempo que se tem feito sentir nos últimos dias", lê-se no 'site' da AMN.



O alerta estende-se a "toda a população do Continente, Madeira e Açores, e em particular à costa sul algarvia".



A AMN pede à população que se afaste das arribas e de zonas de costa rochosas afetadas, "evitando passeios tanto junto à base, como no topo destes locais".



A nota avisa também que os cidadãos devem "cumprir e respeitar a sinalização e as indicações das autoridades".



A Autoridade Marítima alerta também para o facto de algumas arribas e costas rochosas terem sido "alvo da ação direta das ondas do mar e de infiltrações provocadas pela chuva, o que acabou por provocar um grande deterioramento das mesmas".