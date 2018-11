Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo deixa País em alerta para cheias

Agitação marítima, chuva e vento até 2ª feira. 71 locais em risco de inundações.

Por Francisca Genésio | 01:30

O estado do tempo sofre este sábado um agravamento devido a uma superfície frontal fria que atravessa o continente, associada à depressão ‘Carlos’, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A principal preocupação é a forte agitação marítima que deixa o País em alerta para cheias.



"Toda a costa ocidental, desde Caminha até Sagres, está em aviso laranja. A ondulação irá aumentar gradualmente e pode atingir os 5 metros de altura. O período crítico da agitação marítima ocorre na noite de sábado para domingo", explicou ao CM a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço. Está também prevista uma descida das temperaturas, em cerca de dois graus, em todo o território. Os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro serão os mais afetados pelo mau tempo.



De acordo com o relatório ‘Avaliação Preliminar do Risco de Inundações em Portugal Continental, da Agência Portuguesa do Ambiente, existem 71 locais em risco grave de inundações. Deste total, apenas 13 estão em zona costeira. Os concelhos de Braga, Chaves, Esposende, Figueira da Foz, Alcobaça, Lourinhã e Vila Real de Santo António têm um ou mais sítios críticos. Ainda assim, os locais apontados como sendo de maior risco são a região do Tejo e o Oeste.