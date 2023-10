Mau tempo inunda ruas e casas no Norte

A chuva e vento fortes estiveram na origem de dezenas de ocorrências, principalmente na zona Norte do País. A maioria relativa a inundações em casas e estradas, e ainda quedas de árvores.





Em Viana do Castelo foi necessário cortar várias estradas, incluindo a que passa por baixo da Ponte Eiffel. O mesmo aconteceu em Guimarães. Em Leça da Palmeira e Leça do Balio, Matosinhos, registaram-se quedas de árvores, que atingiram automóveis, e aluimentos de terras, que causaram o desabamento de muros. Ainda no mesmo concelho, no acesso à A28, alguns automóveis ficaram parcialmente submersos.Em Lisboa, a queda de uma árvore em cima de uma linha de alta tensão que regula a circulação ferroviária na estação de Roma/Areeiro condicionou a circulação de comboios. A chuva deve manter-se até domingo.