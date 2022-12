O mau tempo foi responsável por 4841 inundações e 88 desalojados. Dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicam que foram registadas 7950 ocorrências, que motivaram a presença de 29 651 operacionais e 9803 meios terrestres.



Num ponto da situação, com dados desde as zero horas de dia sete e até às 8h00 desta quinta-feira, José Costa, da ANEPC, adiantou que se verificaram quedas de 961 árvores e 573 estruturas, bem como 527 deslizamentos de terras.









