A médica interna que denunciou 11 situações de alegados casos de negligência no serviço de Cirurgia Geral no Hospital de Faro vai processar os médicos do serviço e admitiu ser colocada noutra unidade do Centro Hospitalar do Algarve.Diana Pereira foi esta terça-feira ouvida no Hospital de Portimão no âmbito de um processo de inquérito interno urgente instaurado pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).