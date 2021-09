O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) já fez 45 das chamadas virtópsias ou autópsias virtuais, sem abrir cadáveres. “Foram realizadas em situações de corpos com Covid, com vista a se evitar o risco de propagação da pandemia, e em que não havia indicação da necessidade do recurso ao método autóptico clássico”, adiantou o presidente da entidade.









“Tratando-se de um método validado cientificamente, a sua utilização será seguramente alargada a muitas outras situações em que exista risco infectocontagioso, embora não se preveja que venha a ser aplicada à generalidade das autópsias em que esse risco não se verifique”, avançou ao Correio da Manhã Francisco Corte Real.

A cooperação entre médicos do INMLCF e procuradores do Ministério Público estreitou-se com o objetivo de, em tempo de pandemia, recolher o máximo de informação possível antes da tomada de uma decisão quanto à necessidade da autópsia. Quando esta é considerada indispensável avança-se para a realização de uma virtópsia, que se trata, no fundo, do estudo imagiológico do cadáver (através de uma TAC, por exemplo) sem ter de o abrir.





Até março último, o INMLCF realizou 3504 autópsias relacionadas com casos de morte violenta ou de suspeita de crime, mais 790 (+29%) do que no primeiro trimestre de 2020.



53 corpos por reclamar em todo o País



“Atualmente, há 53 corpos por reclamar nos serviços do INMLCF a nível nacional”, referiu ao Correio da Manhã o presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses , entidade sob supervisão direta do Ministério da Justiça.



Francisco Corte Real garantiu que “este número de corpos não reclamados está de acordo com os valores médios que têm sido observados ao longo dos anos, estando normalizada a situação de acumulação de cadáveres ocorrida no início do presente ano”. O INMLCF desenvolve atividade pericial em articulação com as autoridades judiciárias e judiciais.