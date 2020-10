Médico ataca negacionistas da pandemia e lança farpa a Cristina Ferreira

Gustavo Carona, médico intensivista do Hospital Pedro Hispano e membro da organização Médicos Sem Fronteiras, publicou um vídeo nas redes sociais em que revela que recusou um convite para participar no programa 'Dia de Cristina', da TVI.



O médico começa por explicar que a produção o informou que teria de se deslocar ao estúdio, e preferencialmente levar a mãe, para falar sobre a "experiência dos cuidados intensivos" em tempos de pandemia. Gustavo começa por dizer que "não está interessado em contribuir para telenovelas", porque "é tempo de informar e não de contar histórias".

"Isto está a acontecer. Se nós não percebermos isto, se nós quisermos contar historinhas, ir atrás dos imbecis, dos negacionistas, dos relativistas e das teorias da conspiração, se nós quisermos ir atrás destes anormais, nós vamo-nos arrepender. Isto está a acontecer neste momento".O médico do Porto diz que "isto vai rebentar" se a pandemia não for levada a sério. "Não é tempo para questionar as autoridades de saúde. Isto não se resolve nos hospitais, isto resolve-se a montante dos hospitais. Não há nada que nós possamos fazer nos hospitais para controlar a pandemia. Isto é um problema de saúde publica, é um problema da sociedade civil, é um problema do nosso comportamento coletivo", alerta.