Médicos a exercer nos Açores, Alentejo e Algarve iniciam hoje greve de dois dias

Médicos que exercem funções nos Açores, Alentejo e Algarve iniciam esta quarta-feira uma greve de dois dias convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) para exigir do Governo uma resposta efetiva ao caderno reivindicativo sindical.

A greve regional convocada pelo SIM, que teve início às 00h00 desta quarta-feira e termina às 24h00, implica "a paralisação total e com ausência dos locais de trabalho" dos médicos que trabalham nos estabelecimentos de saúde na Região Autónoma dos Açores, na área da Administração Regional de Saúde do Alentejo e na área da Administração Regional de Saúde do Algarve.

O Sindicato Independente dos Médicos adianta no pré-aviso de greve, divulgado há 10 dias, que a "luta dos trabalhadores médicos visa fazer com que o Governo dê uma resposta efetiva ao caderno reivindicativo sindical".