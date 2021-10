Médicos católicos lembram Feytor Pinto como "figura sempre próxima"

A Associação Nacional dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP) recordou esta quarta-feira o padre Vítor Feytor-Pinto, que morreu aos 89 anos, como "figura sempre próxima, disponível e presente".

Vítor Feytor-Pinto morreu esta quarta-feira num hospital de Lisboa, tendo deixado "a sua marca pessoal e de pastor na AMCP, associação que serviu com zelo e dedicação desde inícios a década de 80 do século XX, em certo tempo como assistente espiritual nacional e nos anos mais recentes como assistente espiritual do Núcleo Diocesano de Lisboa", lembra a associação em comunicado.

O padre Vítor Feytor-Pinto, antigo responsável pela Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, morreu esta quarta-feira, aos 89 anos, disse à agência Lusa fonte do Patriarcado de Lisboa.

A informação de que o padre Feytor-Pinto morreu no hospital, em Lisboa, para onde foi transportado na terça-feira, foi avançada pela Rádio Renascença.

O padre Feytor-Pinto foi responsável pela paróquia de Campo Grande, no Patriarcado de Lisboa, e coordenou, durante vários anos, a Pastoral da Saúde em Portugal.

Foi Assistente Nacional e Diocesano da Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS), Assistente Diocesano dos Médicos Católicos e Assistente Diocesano da Associação Mundial da Federação dos Médicos Católicos (AMCP), para além de ter sido fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa.