O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte do Padre Feytor Pinto, uma das figuras mais importantes da Igreja Católica Portuguesa.Marcelo Rebelo de Sousa homenageia "com saudade" o "Homem, o Mestre pela palavra e exemplo, o Português" e apresenta "os seus mais emocionados sentimentos" aos familiares do Feytor Pinto.O chefe de Estado português recorda que mantinha com o Padre uma amizade "antiga", cujos lanços se tornaram mais fortes nos últimos anos.