Médicos do Centro lançam manual de sobrevivência para o dia-a-dia

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) lançou esta quinta-feira à tarde o manual "Viver em tempo de Covid-19", que sensibiliza os cidadãos para a adoção de comportamentos seguros neste período da pandemia covid-19.

"É uma espécie de manual de sobrevivência para as pessoas se poderem auxiliar e viverem o dia-a-dia no contexto social, laboral e familiar", disse o presidente da SRCOM, Carlos Cortes, na apresentação do documento, através de meios de comunicação digitais.

Com mais de 80 páginas, a publicação procura ajudar os cidadãos a "viverem de forma normal e segura", inserindo-se na campanha #Respeito pela Vida.

Segundo Carlos Cortes, o manual é um "instrumento importante", que mereceu uma "ampla validação científica" de várias especialidades, autoridades médicas e das faculdades de medicina da região Centro.

"Estamos agora a entrar noutra fase, tão complexa como a que atravessámos, com o retorno das pessoas ao trabalho e o início das aulas", salientou o presidente da SRCOM, que pretende uma ampla divulgação do manual, não só nos meios tecnológicos, como através dos parceiros do projeto - Administração Regional de Saúde do Centro, centros de saúde e hospitais da região.

Desde o início de agosto, juntamente com vários parceiros, a SRCOM tem estado presencialmente em vários locais da região, onde a concentração de pessoas se tem feito sentir mais, como é o caso da Figueira da Foz, para ações de sensibilização.

Na introdução do manual, Carlos Cortes escreve que "o vírus faz parte da realidade" pelo que "é essencial saber manter o dia-a-dia, integrando todas as precauções para todos estarem protegidos e que se consiga proteger os mais vulneráveis".

A publicação aborda todos os aspetos relacionados com o vírus SARS-COV-2, responsável pela doença covid-19, desde definições e conceitos, passando pelos sinais e sintomas, grupos de risco, indicações para doentes infetados, formas de comportamentos a adotar nas idas às compras, praias, piscinas e restaurantes, até aos cuidados com as crianças e no trabalho dentro e fora de casa.

O manual "Viver em tempo de Covid-19" é da autoria dos médicos Carla Araújo e Miguel Félix, com coordenação do presidente da SRCOM.