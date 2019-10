Médicos e advogados envolvidos em esquemas com barrigas de aluguer

Há empresas que atuam à margem da lei e vêm a Portugal recrutar casais que procuram serviços de gestação de substituição, vulgarmente conhecidos como barrigas de aluguer: serviços que não são permitidos no País. Médicos e advogados portugueses pactuam com o esquema e ajudam os futuros pais a contornar a lei.fez-se passar por um casal à procura do sonho de ter um filho e marcou uma reunião com uma dessas empresas: a Tammuz, uma agência de barrigas de aluguer israelita com sedes em vários pontos do mundo.Os encontros são em plena luz do dia num quarto de um hotel central na cidade de Lisboa. A dada altura da conversa o responsável revela que há médicos portugueses que fazem tratamentos hormonais a estes casais: "já há muitos médicos a fazer isso", explica.Já os advogados têm uma intervenção na fase final do processo: a legalização do bebé recém-nascido. O Ministério Público está a investigar estas ocorrências "num inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa", disse aoa Procuradoria Geral da República (PGR).