Médicos sem formação tratam crianças na Urgência Pediátrica

Uma empresa de prestação de serviços de saúde é suspeita de ter falsificado os currículos de sete médicos para os colocar no Hospital de Torres Novas, onde os clínicos chegaram a trabalhar durante meses sem ter a formação exigida. O julgamento do caso está marcado para esta semana.A empresa, a Corevalue Healthcare Solutions, que entretanto desapareceu do mercado, e um antigo sócio-gerente, Bruno de Sousa, estão acusados pelo Ministério Público (MP) dos crimes de burla e falsificação de documento, e vão começar a responder no Tribunal de Santarém já no início deste mês.