Medidor de glicemia ajuda jovens com a diabetes

Dispositivo que permite leitura dos valores por cima da roupa passa a ser comparticipado.

Por Francisca Genésio | 02:02

É do tamanho de uma moeda de dois euros e é colocado na face posterior do braço - é desta forma que se pode caracterizar o medidor de glicose FreeStyle Libre, que tem mudado a vida dos diabéticos de todo o Mundo e que o Estado Português vai começar a comparticipar em 85%.



A boa notícia foi dada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), depois de o Governo ter fechado um acordo com a empresa responsável pelo fabrico do dispositivo médico. No total, serão cerca de 15 mil pessoas com diabetes tipo 1, em que se incluem todas as crianças com mais de quatro anos que sofrem da doença, que vão ser abrangidas pela medida.



"Este novo dispositivo permite a monitorização contínua da glicemia sem qualquer picada e faz a leitura dos valores mesmo por cima da roupa", explicou ao CM a coordenadora do Centro da Criança e do Adolescente do Hospital Cuf Descobertas, Ana Serrão Neto.



O sensor permite o armazenamento dos valores de glicose de forma contínua durante duas semanas - tempo de duração do sensor, segundo o Infarmed. "Os pacientes podem também registar a comida que ingerem, como num diário, o que permite caracterizar melhor o perfil de oscilações dos níveis de glicose", refere Ana Serrão Neto.



Em Portugal, o dispositivo foi lançado há cerca de um ano. O kit inicial custa cerca de 170 euros: contém o leitor e dois sensores para o primeiro mês. Cada sensor pode ser depois adquirido por aproximadamente 60 euros, sendo que por mês são necessários dois. O medidor de glicemia vem assim evitar que um diabético se pique, em média, seis vezes por dia.



"Perdi cerca de 25 quilos num mês"

Vera Ruivo Dias foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 17 anos. "O diagnóstico foi complicado porque não conhecia os sinais. Só quando perdi cerca de 25 quilos num mês é que fiquei em alerta", conta a nutricionista, de 30 anos.



Há dois anos, criou o blog ‘DeVerasNutritivo’, em que promove a desmistificação de algumas ideias sobre a doença, assim como a partilha de experiências. Atualmente, Vera faz insulinoterapia, mas tem algumas restrições alimentares. "Não me privo de nada, mas às vezes é preciso haver controlo", conta.



Conselho da semana

Para quem gosta de alimentos doces, há várias formas de substituir a presença de açúcar na culinária. Segundo os nutricionistas, frutas como a banana, a tâmara, e especiarias como a canela, podem ser boas opções para a substituição, assim como as ervas aromáticas ou os frutos secos.



Também as sementes de chia são uma excelente opção, já que têm um alto teor de fibra, assim como gorduras saudáveis, como a ómega 3, cálcio e antioxidantes. A chia pode ser consumida em batidos, sumos, iogurtes, nos cereais, na aveia, etc. Pode também ser adicionada a cozinhados.



Alerta para hidratos de carbono e dose de gordura

O número de crianças com diabetes tem vindo a aumentar ao longo dos anos, segundo dados estatísticos. O Observatório Nacional para a Diabetes, apontava, em 2015, para 13,3 novos casos por ano por cada 100 mil habitantes dos zero aos catorze anos de idade. Nesse ano registaram-se 3327 novos casos, em população com idade entre os 0 e os 19 anos.



Sendo a diabetes uma doença crónica, os cuidados a ter são muitos na hora das refeições, sobretudo nas crianças. "A ingestão de hidratos de carbono [presentes no arroz e na massa, por exemplo] tem de ser controlada", alerta a médica Ana Serrão Neto, sublinhando que "a alimentação das crianças deve ser muito equilibrada e saudável, porque também o excesso de gorduras tem de ser evitado".



As restrições alimentares podem, no entanto, ser difíceis de explicar a crianças com 4/5 anos. "O sucesso da terapêutica passa muito pela educação da família. Se é fundamental a adesão a uma dieta com restrição de açúcares, é também essencial explicar que as restrições não condicional a vida", refere.



Doentes perdem oito anos de vida

Os doentes com diabetes perdem, em média, oito anos de vida, segundo dados revelados pela Direção-Geral da Saúde. De acordo com os últimos dados do estudo Diabetes - Factos e Números, de 2016, mais de um milhão de portugueses com idades entre os 20 e os 79 anos são diabéticos e um quarto das pessoas com idades compreendidas entre os 60 e os 79 anos têm a doença.