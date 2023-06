Uma menina de 13 anos foi a primeira criança em Portugal a receber uma terapia inovadora para o cancro do sangue, que recorre a células modificadas do proprio doente, designadas células CAR-T. O tratamento, de 350 mil euros de custo, foi realizado em dezembro no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa e a menina encontra-se "estável e sem sinais de doença", revelou a unidade de saúde.