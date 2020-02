Menino morre no recreio da escola quando brincava com os colegas

Um menino de sete anos morreu esta terça-feira à tarde quando brincava com colegas no recreio da Escola Básica nº 1 do Laranjeiro, em Almada. A criança, de nome Guci, tinha um historial de problemas de coração e terá sido vítima de um ataque cardíaco durante um momento de esforço físico.O menor desfaleceu, pelas 16h55, quando brincava com outros colegas no recreio daquele estabelecimento de ensino. As aulas já tinham terminado e as crianças aguardavam que os pais os fossem buscar no espaço ao ar livre. Foram os amigos, sensivelmente da mesma idade e em pânico, que alertaram funcionários e professores para a situação, quando viram o colega a desfalecer no meio do recinto.A direção da escola acionou logo os meios de socorro, através do 112, enquanto funcionários e professores começaram a realizar manobras de reanimação. Ainda foi usado um desfibrilhador, mas não teve qualquer efeito.Ao local acorreram os bombeiros de Cacilhas, o INEM e a PSP. Os técnicos de socorro assumiram as manobras de reanimação da criança à sua chegada, mas as mesmas revelaram-se infrutíferas. O óbito foi mesmo declarado no local, pelas 17h30.Nesta altura familiares da vítima já estavam na escola e foram apoiados, primeiro por docentes e funcionários, depois por uma equipa de apoio psicológico do INEM vinda de Lisboa. Acabaram por seguir com a PSP quando o corpo foi recolhido e levado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, onde será autopsiado. O caso deverá ser alvo de uma investigação pelo Ministério Público.A criança tinha problemas cardíacos e foi submetida a uma intervenção cirúrgica no último ano. Apesar desta condição de saúde o menino levava uma vida aparentemente normal.Muitos dos pais dos alunos da Escola Básica nº 1 do Laranjeiro ficaram a saber da situação pela boca dos próprios filhos, quando os foram buscar. A situação deixou a comunidade escolar transtornada.Visivelmente afetados pelo sucedido, funcionários e professores evitaram falar sobre o caso no exterior da escola, enquanto a direção remeteu qualquer esclarecimento para os próximos dias.Na altura em que desfaleceu, o menino estaria a fazer corridas com colegas, segundo relatos de menores aos pais.