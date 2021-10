Eduardo Sá, um dos mais conceituados psicólogos do País, fez um parecer, usado em tribunal, sem ouvir todas as partes envolvidas e sem nunca ter avaliado uma menor, que acabou por ir parar a uma instituição, por decisão do tribunal.Em Fronteira, dificilmente conseguirão esquecer os gritos de Maria no dia em que, com apenas 7 anos, foi levada para a instituição sem sequer se despedir da mãe.