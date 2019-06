Menos alunos candidatos ao ensino superior em 2019

Este ano há 159.840 alunos inscritos para os exames nacionais do ensino secundário, cuja primeira fase arranca na próxima segunda-feira, com a prova de Filosofia do 11º ano.O número de alunos que vai a exame até subiu quase duas centenas face a 2018, mas os candidatos ao superior diminuíram. Há 87.259 estudantes que pretendem entrar nas universidades e politécnicos, o que representa uma descida de meio milhar em relação a 2018, e de 3208 face a 2017."É a demografia portuguesa que explica esta descida", defende João Guerreiro, presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, lembrando também que a grande maioria dos "alunos do ensino profissional e artístico especializado não se submetem a estes exames e são 40% do total".O Governo tinha anunciado a criação de um regime especial de acesso para estes alunos já neste ano, mas acabou por adiar para 2020.Estes estudantes têm contestado o facto de terem de fazer exames a disciplinas que não integram o seu plano de estudos. A primeira fase dos exames termina no dia 27 de junho.Há 99 629 alunos inscritos para as provas finais do 9º ano, marcadas para dias 21 (Português) e 27 (Matemática)."Espero que os exames reflitam o que se leciona nas escolas", disse Filinto Lima da Associação de Diretores (Andaep).O Governo quer abrir mais vagas no ensino superior este ano nas instituições onde os candidatos têm notas mais altas.